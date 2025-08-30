Investigan a dos policías presuntamente involucrados en la muerte de un ciudadano en Quito

Quito, 30 ago (EFE).- La Fiscalía General del Estado y la Policía de Ecuador investigan a dos agentes por su presunta participación en la muerte de un ciudadano tras un ataque con un arma de fuego en el norte de Quito, la capital del país, un hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado.