Kallas lamenta la división en la UE para imponer sanciones a Israel

“Esto envía una señal de que estamos divididos sobre esta cuestión y, cuando estamos divididos, no tenemos una voz unificada y, si no tenemos una voz unificada, no tenemos voz en la escena mundial. Así que eso es sin duda muy problemático”, dijo la alta representante a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores europeos en Copenhague, durante la cual se debatirá la situación en Oriente Medio, entre otros temas.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea propuso limitar la participación de Israel en el programa científico comunitario Horizonte, que apoya potencialmente el desarrollo de tecnologías de doble uso civil y militar. Sin embargo, no se consiguió la mayoría necesaria, de 15 países, que hubiese permitido seguir adelante con la iniciativa.

Por ello, Kallas manifestó ser “poco optimista” sobre el avance de las negociaciones para imponer todavía más sanciones a Israel.

“No soy muy optimista porque, incluso con la opción que proponemos, que es bastante indulgente en lo que respecta a su participación en el programa Horizonte, tampoco contamos con una mayoría cualificada”, dijo, añadiendo que “hoy definitivamente no vamos a adoptar ninguna decisión”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jefa de la diplomacia europea señaló que las noticias que llegan de Gaza “no son alentadoras” y la situación no ha mejorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí dijo en un comunicado este viernes que suspendía las pausas militares que se fijaron a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, que ahora constituye “una zona de combate peligrosa”, mientras se prepara para ocupar la urbe de un millón de habitantes.

"Sin duda, no está haciendo las cosas más fáciles ni mejores", dijo Kallas el viernes tras recibir la información.

El ministro danés Lars Løkke Rasmussen insistió en que era el momento de "pasar de las palabras a los hechos" y dijo que Dinamarca estaba "preparada" para suspender el capítulo comercial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, así como imponer sanciones a algunos de los ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, añadió, "no creo que revele ningún secreto al decir que existen matices entre los 27 países de Europa".

"Estoy frustrado, la gente está frustrada. Se puede oír a la gente de fondo", dijo en referencia a un grupo de manifestantes a las puertas del recinto, y señaló que "si no podemos, por ejemplo, prohibir la exportación desde los asentamientos -para eso necesitamos consenso- podríamos imponer aranceles a esos productos por mayoría cualificada".

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75 % el territorio gazatí ocupado por sus tropas.