Los venezolanos Alleh y Yorghaki hacen vibrar Bogotá con un merenguetón que mueve masas

Los intérpretes de 'Capaz (merenguetón)', tema que les abrió las puertas del mercado internacional en noviembre de 2024 y que ya es Disco de Platino en España, lograron un lleno total en su primera gran cita en solitario en la capital colombiana.

Entre gritos, celulares en alto y coreografías improvisadas, los aficionados cantaron junto al dúo temas de su álbum 'La Ciudad', como 'La Culpa (Track 11)' o 'El Ingeniero' que se han convertido en algunos de los favoritos del público.

"Gracias por recibirnos, creo que nunca imaginamos que un día pudiésemos tenerlos en este espacio y que la vida se sienta tan increíble", dijo Yorghaki durante el show, que mezcló luces, visuales urbanos y un cuerpo de baile que dio vida a la propuesta caribeña.

El dúo recordó además que su primera vez en Colombia fue en el Festival Estéreo Picnic (FEP) de este año, una experiencia que marcó su conexión con el público local y que precedió a esta presentación en solitario.

El concierto también incluyó momentos más íntimos, con baladas pop que forman parte de su debut discográfico, con narraciones de historias de amor que recorren desde el flechazo hasta la ruptura, en contraste con la explosión rítmica del merenguetón.

Aunque relativamente nuevos en la industria, Alleh y Yorghaki han logrado posicionarse como referentes del renacimiento de este género urbano gracias a la complicidad en el escenario y al respaldo de productores como Manuel Lara, conocido por su trabajo con Rauw Alejandro y Bad Bunny.

El público bogotano, compuesto en buena parte por venezolanos que los siguen con orgullo, coreó cada canción como un himno de identidad.

El concierto en Bogotá se inscribe en la gira de 'La Ciudad', con la que el dúo recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y Europa en los próximos meses, consolidando su ascenso en la escena musical en español.