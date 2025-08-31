Al menos seis fallecidos y 19 heridos en accidente de tráfico en el este dominicano

Santo Domingo, 31 ago (EFE).- Al menos seis personas murieron y 19 resultaron heridas tras un triple choque entre un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta en una carretera cercana a una comunidad de la provincia dominicana de La Altagracia (este).