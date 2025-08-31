El australiano que mató a dos policías sigue prófugo en las montañas una semana después

Convoyes de vehículos blindados entraron y salieron este fin de semana del parque nacional de Monte Búfalo, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona con el fin de dar con Freeman, que permanece fugado desde el pasado martes.

Las autoridades reconocieron que el terreno montañoso está complicando las labores de rastreo, dificultad que se ha visto agravada por la llegada de uno de los peores temporales del año.

Las regiones alpinas de Victoria sufrieron un brusco descenso de las temperaturas y recibieron la mayor nevada registrada en lo que va de la temporada.

Durante la pasada semana, la Policía detuvo a dos de sus familiares, su mujer y su hijo de 15 años, con el fin de ser interrogados, pero fueron liberados poco después sin presentar ningún cargo.

Este domingo, la esposa de Freeman pidió públicamente a su marido que se entregue a las autoridades y se desmarcó de sus creencias de carácter antiautoritario, que, según los investigadores, habrían influido en su enfrentamiento con los agentes.

"Lamentamos profundamente su pérdida, así como el sufrimiento y el dolor que están experimentando las familias, amigos y colegas del detective jefe de primera clase Thompson y del agente De Waart. Mis hijos y yo lloramos la pérdida de sus seres queridos", señaló la mujer, Amalia Freeman, en un comunicado.

Freeman permanece prófugo desde el martes, cuando presuntamente abrió fuego contra un grupo de diez agentes que ejecutaban una orden de registro por delitos sexuales en su propiedad. En el tiroteo murieron dos oficiales, que han sido identificados como Neal Thompson y Vadim de Waart, mientras que un tercer policía resultó herido y se recupera en el hospital tras someterse a una cirugía.

Hasta el jueves, la Policía creía que Freeman se escondía en el área boscosa cercana al lugar del ataque, pero la alerta de "persona peligrosa" publicada en la web de emergencias de Victoria se amplió el viernes hasta Nagambie, a unos 200 kilómetros al oeste, lo que refleja la magnitud y el alcance de la persecución.

Las autoridades consideran que el individuo estaría fuertemente armado y que cuenta con los conocimientos para sobrevivir en la naturaleza durante largos períodos de tiempo.

Hasta el momento no se han establecido vínculos terroristas con el incidente, pero se conoce que Freeman se identifica como un "sovereign citizen" ("ciudadano soberano"), cuyos adeptos rechazan la legitimidad de los gobiernos y de la ley, y que en Australia ha estado vinculado a varios episodios violentos en los últimos años.