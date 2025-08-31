El Gobierno italiano niega que practique "dumping fiscal" como señala Bayrou

"Sorprenden las afirmaciones, totalmente infundadas, del primer ministro francés, François Bayrou, según las cuales Italia estaría practicando 'dumping fiscal' (rebajas de impuestos), penalizando a Francia", indicó la presidencia del Gobierno italiano en un comunicado.

Según el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni, "la economía italiana es atractiva y va mejor que otras gracias a la estabilidad y credibilidad de nuestra nación".

"Italia no aplica políticas de favorecimiento fiscal injustificado para atraer a empresas europeas y, con este Gobierno, incluso ha duplicado la carga fiscal vigente desde 2016 para las personas físicas que trasladan su residencia a Italia", se asegura en la nota.

Por el contrario, agregó, Italia "lleva muchos años penalizada por los llamados 'paraísos fiscales europeos' que sustraen enormes recursos a nuestras arcas públicas".

"Confiamos en que, tras estas declaraciones de su primer ministro, Francia quiera finalmente unirse a Italia para intervenir en el seno de la UE contra aquellos Estados miembros que siempre han aplicado un 'dumping fiscal' sistemático", concluyó.