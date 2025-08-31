Guinea-Conakri inicia campaña de referéndum constitucional limitando a prensa y oposición

“Tras la reciente evaluación de los partidos políticos, 125 fueron reconocidos como partidos en regla y tres fueron suspendidos por incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias”, dijo el ministro de Administración Territorial, el general Ibrahima Kalil Condé, en televisión nacional durante la noche del sábado.

La medida afectó a la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), el Partido para la Renovación y el Progreso (PRP) y la Agrupación del Pueblo de Guinea – Arco Iris (RPG-Arco Iris, por sus siglas en francés).

Los medios de comunicación recibieron órdenes, el jueves pasado, de no dar voz a los partidos de oposición suspendidos o disueltos.

“El ejercicio de las libertades es un derecho sagrado, pero no puede, bajo ninguna circunstancia ni bajo ningún pretexto, comprometer la paz social y la estabilidad de la nación. La autoridad del Estado se ejercerá plenamente para preservar la independencia de la nación”, añadió el ministro militar.

“El Estado movilizará todos sus recursos. La policía y la gendarmería actuarán conjuntamente para proteger a los ciudadanos, a los participantes en el proceso y al material electoral”, cerró Condé.

El Gobierno militar excluyó a los principales partidos políticos del debate del referéndum, algo que generó que las Fuerzas Vivas de Guinea (FVG) -una coalición de fuerzas políticas, sindicatos y ONGs- convocaran protestas para el 5 de septiembre contra lo que llaman el “bubou constitucional” del presidente de transición, el general Mamadi Doumbouya.

La expresión “boubou constitucional” se utiliza en Guinea para describir una Constitución diseñada a medida del poder en ejercicio, en lugar de proteger la democracia o el interés público.

El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), Dansa Kourouma, entregó en junio pasado a Doumbouya el borrador de la nueva carta magna, que limita el mandato presidencial a una reelección, pero amplía su duración de cinco a siete años.

Texto también eleva de 35 a 40 años la edad mínima para presentarse a la Presidencia e introduce candidaturas independientes en todas las elecciones, sujetas a un sistema de patrocinio que se definirá en el futuro Código Electoral.

La campaña se extenderá del 31 de agosto al 18 de septiembre y la votación coincidirá con el cuarto aniversario del golpe militar liderado por el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) en 2021.

Doumbouya llegó al poder en septiembre de 2021 tras un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Especiales que derrocó al expresidente Alpha Condé, en el cargo desde 2010 y reelegido en 2020 para un tercer mandato pese a la prohibición constitucional.

El militar justificó el golpe como un paso para instaurar un Estado de derecho y en octubre de 2022 acordó con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil, pero el plazo no se ha cumplido.

La represión contra la disidencia ha aumentado en los últimos meses, después de que un tribunal condenara en enero pasado al líder opositor Aliou Bah a dos años de cárcel por "ofensa y difamación" contra Doumbouya tras criticar a la junta.

Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola.