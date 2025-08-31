Hay señales de que el líder norcoreano viajará a Pekín el lunes en un tren blindado

Seúl, 31 ago (EFE).- Existen señales de que el líder norcoreano Kim Jong-un partirá el lunes hacia Pekín en su tren blindado para asistir al desfile militar del miércoles en la capital china, informaron este domingo funcionarios surcoreanos.