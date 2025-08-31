Hermano de expresidente de México pide "justicia" tras ser absuelto de delitos electorales

El hermano y operador político del expresidente informó que hace una semana el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió "la inexistencia de infracción electoral, respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020".

En un video publicado en su cuenta de X, Pío Lorenzo López Obrador dijo que tras un "procedimiento exhaustivo" que duró cinco años, la autoridad electoral concluyó que "no existió infracción administrativa y mucho menos delito".

Agregó que las pruebas periciales de la Fiscalía "confirmaron que los videos fueron alterados", por lo que la única "prueba" presentada en su contra "no solo fue manipulada, si no que además fue obtenida de manera ilícita".

Pío Lorenzo se refirió así a un video divulgado por el sitio Latinus en agosto de 2020, en el que se le veía recibiendo dinero por parte de David León Romero, quien ha sido político del Partido Verde Ecologista de México, actual aliado del Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hermano del expresidente López Obrador (2018-2024) señaló que la resolución del INE confirma que "se trató de un vil montaje mediático", además de que "la descontextualización maliciosa" afectó su "integridad, honorabilidad y dignidad", así como la de sus seres queridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No soy corrupto. En consecuencia, continuaré atendiendo este asunto hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo con lo que establece la ley", avisó.

Por último, manifestó que "el daño emocional, biológico, social y moral" causado a él y a su familia no podrá ser reparado "con disculpa pública alguna".

Según medios mexicanos, el hermano del expresidente recibió dinero en efectivo por 1,4 millones de pesos (unos 82.000 dólares) en 2015 para apoyar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas por parte de León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, Morena, a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

Pero en octubre de 2022 la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales exoneró a Pío Lorenzo por "carecer de pruebas suficientes" para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México resolvió que el INE continuará con la investigación del caso para determinar si el hermano del expresidente incurrió en un delito.

En julio de 2021, también se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador (otro hermano del expresidente) recibe presuntamente 150.000 pesos (7.500 dólares) de León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas.