La viuda de Uribe Turbay se solidariza con familias de policías asesinados en atentados

"Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad, sus familias. Trece policías, hombres que con honor y lealtad servían a la patria, fueron asesinados, al igual que mi amado Miguel por el peor de los males", escribió en Instagram.

Tarazona recordó que, como su hijo Alejandro, decenas de niños en el país crecerán sin sus padres debido a la violencia y aseguró que acompaña "con el alma" a las esposas de los uniformados asesinados, a quienes describió como mujeres que, con el "dolor más desgarrador y el alma destrozada", tendrán que sacar adelante a sus hijos en medio de la pérdida.

"Aquí estoy para cada una de ellas, para servirles, para acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás", manifestó.

Sus palabras llegan tras los dos atentados de hace dos semanas: uno contra una base aérea en Cali, atribuido al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que dejó seis civiles muertos, y otro en Amalfi (Antioquia), donde una trampa con explosivos mató a 13 policías cuando un helicóptero aterrizaba en una zona de erradicación de cultivos ilícitos.

En total, 19 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas en los dos ataques.

El asesinato de Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, y la reciente escalada de violencia han reavivado en Colombia los temores de que vuelva la violencia política como la de la campaña electoral de 1990, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados.

En este contexto, Tarazona instó a los colombianos a mantenerse unidos y "levantar la voz" contra quienes encarnan la violencia: "Ese mal que todos sabemos dónde habita y quién lo encarna no debe arrebatarnos ni la fe, ni el amor, ni la esperanza".