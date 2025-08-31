Líder de los 'tories' promete extraer todo el petróleo y gas del mar del Norte si gobierna

En un discurso en Aberdeen (Escocia) el próximo martes, la jefa de la formación 'tory' anunciará su plan energético para el Reino Unido, centrado en abolir las restricciones ambientales a la extracción de combustibles fósiles y rupturista con respecto a los planes del actual Gobierno laborista británico de cero emisiones netas para 2050, según adelantaron este domingo medios británicos.

"Un futuro gobierno conservador eliminará todos los mandatos para el mar del Norte más allá de maximizar la extracción. Es hora de que el sentido común, el crecimiento económico y nuestro interés nacional sean lo primero. Y solo los conservadores podrán lograrlo ", dirá Badenoch.

"Vamos a extraer todo nuestro petróleo y gas del Mar del Norte", añadirá.

La lideresa 'tory' confirmó los planes este domingo en la red social X: "Los laboristas están cerrando la extracción en el mar del Norte, por lo que compramos más gas de Noruega, que extrae de la misma cuenca", escribió.

"Esto es una locura, no hace nada por el planeta y significa facturas de energía aún más altas. Un gobierno conservador extraerá la energía británica para generar empleo, crecimiento y seguridad", añadió.

El plan de los conservadores también pretende reformar la denominada Autoridad de Transición del Mar del Norte, que supervisa la concesión de licencias, eliminando la palabra "transición" y otorgándole competencias para extraer la mayor cantidad posible de combustibles fósiles.

Un portavoz del Ministerio británico de Energía citado por medios británicos respondió al anuncio de Badenoch diciendo que el Gobierno laborista ya está llevando a cabo una transición "justa y ordenada" en el mar del Norte con "la mayor inversión de la historia en eólica marina y tres clústeres de captura y almacenamiento de carbono".

El plan de Badenoch evoca a la promesa de "drill, baby, drill' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para nuevas perforaciones de petróleo y gas, y se alinea con las promesas del partido de derechas populista británico Reform UK, que también ha expresado su intención de extraer más combustibles en el mar del Norte.