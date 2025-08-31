Rusia deporta a casi 40 motociclistas polacos del grupo ultra Ogólnopolskie Młodych

"La policía identificó a todos los participantes de la manifestación, que resultaron ser ciudadanos de Polonia. Se abrieron protocolos de violación administrativa contra 39 personas", informó el servicio de prensa del departamento regional del Ministerio de Interior, citado por la agencia TASS.

Las autoridades rusas ordenaron la deportación de los detenidos y les prohibieron la entrada a Rusia durante cinco años.

Anteriormente varios medios de prensa y canales de Telegram rusos publicaron vídeos de la manifestación junto al memorial, que atribuyeron al grupo neonazi Ogólnopolskie Młodych.

Los motociclistas exhibieron símbolos nazis y llevaron a cabo una marcha de antorchas, mientras gritaban consignas antirrusas.

Además dejaron pintadas en polaco en el memorial.

Este monumento fue creado en 1996 en memoria de los policías y militares polacos arrestados en 1939 y ejecutados por los servicios secretos soviéticos entre abril y mayo de 1940.