Seúl ve "poco probable" una cumbre entre Trump y Kim en la cumbre del APEC

"La posibilidad de una cumbre Trump-Kim es muy baja en este momento", dijo Cho durante una entrevista para el programa 'Sunday Diagnosis' de la emisora estatal KBS.

No obstante, matizó que, de suceder, sería una buena oportunidad para reducir tensiones en la península coreana y avanzar hacia la desnuclearización.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 330 kilómetros al sureste de Seúl.

Por otro lado, Cho consideró que lo primordial para Kim en su próxima visita a Pekín es recomponer sus lazos con China. Los vínculos con el gigante asiático se habían enfriado después de que Pionyang estrechara formalmente sus lazos con Rusia a mediados del año pasado y desplegara soldados para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

"En los últimos tiempos Corea del Norte se ha acercado mucho a Rusia, pero creo que Pionyang ha percibido también las limitaciones de esa relación," dijo Cho.

El jefe diplomático surcoreano subrayó que seguirá con atención la visita de Kim a Pekín en lo que será su debut en un escenario multilateral de líderes y la primera vez que coincida en un mismo evento con Xi y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Seúl también enviará una delegación a China, encabezada por el presidente del Parlamento, Woo Won-shik, la cual coincidirá con Kim y su propia delegación. Sin embargo, Cho dijo que "no son muy optimistas" en que se produzca un encuentro entre los representantes de ambas Coreas.