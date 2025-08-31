Un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní muere en una misión en el sureste del país

“El coronel Rahim Mohammadi perdió la vida el sábado mientras cumplía una misión en la región fronteriza de Saravan”, anunció la Guardia Revolucionaria en un comunicado, sin ofrecer detalles acerca del incidente.
Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad iraníes han llevado a cabo operaciones en diversos puntos de la provincia contra grupos armados como Yeish al Adl, que busca la independencia del territorio y es considerado terrorista por la República Islámica.
La Guardia Revolucionaria iraní informó el miércoles pasado de la muerte de 13 supuestos terroristas y la detención de varios más en una serie de operaciones.
Días antes, los servicios de inteligencia del país anunciaron el desmantelamiento de una célula terrorista que planeaba perpetrar un atentado en el este del país, en una operación en la que murieron seis de sus integrantes.
Sistán y Baluchistán, provincia fronteriza con Pakistán y Afganistán y de población mayoritariamente suní, es escenario habitual de actividades de grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como de operaciones de contrabandistas y narcotraficantes.