Un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní muere en una misión en el sureste del país

Teherán, 31 ago (EFE).- Un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní murió durante una misión en la región fronteriza de Saravan, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, informó este domingo el cuerpo militar de élite.