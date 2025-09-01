Chequia recorta las pensiones a exdirigentes comunistas implicados en políticas represivas

Este recorte, aprobado en una ley que entró este lunes en vigor, se aplica a funcionarios del antiguo Partido Comunista de Checoslovaquia y del Partido Comunista de Eslovaquia, organizaciones que ostentaron el monopolio de la vida política entre 1948 y 1989.

También se aplicará a altos cargos del aparato comunista al mando de diversas instituciones y mecanismos (partido único, policía secreta, guardias fronterizos, milicias populares, organizaciones de masas) que controlaban y dirigían el país.

La reducción, que se aplicará desde noviembre de 2026, será de 12 euros mensuales menos por cada año de actividad en esas funciones represivas.

Es la segunda reducción de pensiones a antiguos jerarcas comunistas, después de la que entró en vigor el pasado mes de marzo, y que afectó a 177 altos representantes del régimen, cuyas pensiones se vieron reducidas en una media mensual de casi 60 euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se prevé que esta nueva medida, en la que colabora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios (USTR), afectará a miles de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El USTR deberá facilitar hasta abril de 2026 la lista de los afectados, que será consensuada luego con los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, hasta elaborar un listado definitivo.