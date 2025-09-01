Kiev ha movilizado en Europa más de 2.000 millones de dólares para comprar armas a EE.UU.

“Nuestro objetivo es (conseguir) no menos de mil millones de dólares para el programa cada mes”, dijo también Zelenski, que explicó que los financiadores de la iniciativa son, por el momento, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Canadá, Bélgica y Letonia.

El presidente ucraniano agregó que el dinero servirá para adquirir de EE.UU. sistemas de armamentos como lanzamisiles antiaéreos Patriot y lanzamisiles HIMARS, además de otras tecnologías militares.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dejado de enviar armamento a Ucrania gratis como hacía su predecesor y ha aprobado una fórmula que permite a Kiev recibir nuevo material militar por el que pagan algunos países europeos.

La administración de Trump pide a Europa que tome más protagonismo en los esfuerzos para apoyar a Ucrania y contener la agresión militar rusa.

