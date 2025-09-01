La Bolsa de Tokio baja más de un 2 % por Wall Street y las tenológicas

En el descanso de las negociaciones de hoy, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedía 868,65 puntos y se situaba en los 41.849,82 enteros.

El selectivo más amplio, Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un más moderado 0,78 %, o 23,92 puntos, y se situaba en las 3.051,26 unidades.

El parqué tokiota comenzó la jornada a la baja, después de que Wall Street cerrara en rojo el viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajara un 0,20 % tras una jornada marcada por unos datos de inflación que sugieren que los precios siguieron aumentando durante julio.

Al cierre de la bolsa el viernes, el Dow Jones se situó en 45,544 puntos; el S&P 500 cedió un 0,64 %, hasta las 6,460 unidades; y el Nasdaq recortó el 1,15 %, hasta los 21,455 enteros.

Entre los valores más negociados en la bolsa de Tokio se encontraban algunas de las principales compañías del sector de los semiconductores como Disco, Advantest, Lasertec y Tokyo Electron, que caían un 8,46 %, un 9,08 %, un 3,67 % y un 3,12 %, respectivamente.

Toyota, valor de mayor capitalización local, perdía un 0,73 % y los otros dos mayores fabricantes, Honda y Nissan, subían un 0,88 % y un 0,72 %, en ese orden.