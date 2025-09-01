Lukashenko dice que formar parte de la OCS es una "elección estratégica" para Bielorrusia

"Bielorrusia se enorgullece de haberse convertido en miembro pleno de la OCS hace un año. Esto se ajusta a nuestros intereses fundamentales de largo plazo y abre oportunidades adicionales y amplias áreas de cooperación", afirmó el mandatario durante su intervención en la reunión de líderes de países miembros de la OCS, según la agencia estatal bielorrusa Belta.

Lukashenko destacó que la OCS "es justamente considerada una de las organizaciones internacionales más representativas e influyentes de Eurasia" y sostuvo que "es natural que nuevos Estados busquen unirse a la organización".

En ese sentido, indicó que su país "apoya la expansión de la OCS con nuevos miembros y socios, aquellos que compartan incondicionalmente los valores y fundamentos del 'espíritu de Shanghái': respeto y confianza mutua, igualdad, diálogo y un compromiso con el desarrollo común".

Lukashenko intervino en la cita tras haber mantenido la víspera un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. En esa reunión, Lukashenko afirmó que Bielorrusia "es un socio firme y un amigo siempre fiable para China" y sostuvo que "ninguna fuerza puede detener el desarrollo y la revitalización" del país asiático.

El dirigente bielorruso aseguró que Pekín "mantiene una posición imparcial en los asuntos internacionales y regionales" y "realiza importantes contribuciones a la paz y la estabilidad en el mundo".

Cada vez más aislado de Europa y el resto de Occidente por su deriva autoritaria, el Gobierno de Lukashenko ha virado en los últimos tiempos hacia aliados como China y Rusia.

El viaje de Lukashenko se produce en un contexto de negociaciones para el fin del conflicto en Ucrania, una guerra en la que Minsk ha sido acusado por Kiev de ser cómplice de Moscú y hacia la cual Pekín ha mantenido una posición ambigua.

El presidente bielorruso asistirá el 3 de septiembre en Pekín al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que China exhibirá su poderío militar.

La OCS, fundada en 2001, está integrada por China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, y cubre aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.