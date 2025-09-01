Nestlé cesa a su consejero delegado por ocultar una relación amorosa con una subordinada

Ginebra, 1 sep (EFE).- El gigante suizo de la alimentación Nestlé anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial.