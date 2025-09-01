Nicaragua envía sus condolencias a Afganistán tras devastador terremoto

"Al conocer las informaciones sobre el trágico sismo que desde el día de ayer 31 de agosto ha producido más de 800 fallecidos, más de 1.000 heridos y más de un millar de desaparecidos, desde nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, remitimos a ustedes y a las familias de ese pueblo hermano, nuestras sentidas condolencias y oraciones por las víctimas fatales y por la recuperación de las personas que convalecen en Centros de Salud", escribieron los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la carta, dirigida al líder supremo afgano, Mullah Hibatullah Akhundzada, y al primer ministro de Afganistán, Mullah Mohammad Hasan Akhund, Ortega y Murillo expresaron: "Que Dios nuestro Señor brinde consuelo y alivio a todos los afectados, con la confianza de la recuperación de la normalidad en la vida de las comunidades que han sufrido las consecuencias y daños más directos".

Un portavoz del Gobierno de facto talibán informó que el terremoto y sus réplicas ocurridos la pasada noche causaron la muerte de 800 personas en Kunar, mientras que en Nangarhar se registraron 12 fallecidos y 255 heridos. Estas dos provincias, las más afectadas, están ubicadas en el este del país, en la frontera con Pakistán.

El Ejecutivo anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de 1.000 millones de afganis (unos 10,8 millones de libras) para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos si fuera necesario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Miles de familias han quedado sin techo y en necesidad urgente de alimentos, agua y asistencia médica. La ONU, Unicef, la OIM y la Media Luna Roja ya han confirmado que tienen equipos desplegados en las áreas afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los terremotos son frecuentes en esta región, situada en el Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del mundo, donde los sismos suelen ser poco profundos y por tanto más destructivos.