Partido opositor en Cuba rechaza que el Gobierno lo vincule con el terrorismo

"Esta calificación es una grave manipulación política, carente de fundamento legal e histórico, cuyo único propósito es desacreditar y criminalizar a un movimiento cívico y pacífico que, desde su fundación en 2011, ha trabajado en favor de los derechos humanos desarrollando labores humanitarias, la formación ciudadana y la dignidad de todos los cubanos", afirma esta organización en un comunicado.

La UNPACU califica de "inadmisible" la catalogación y agrega que "ha defendido siempre la vía pacífica, cívica y democrática para lograr un cambio en Cuba".

El partido exigió "como prioridad" la liberación inmediata de Ferrer y "de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba", que según la ONG de derechos humanos superan el millar actualmente.

"Existen claras evidencias de que el Gobierno intenta terminar con la vida de nuestro líder mediante aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, negación de atención médica y otras prácticas que ponen en riesgo su integridad y su vida", agrega el comunicado.

La UNPACU denunció asimismo que "no se conoce la situación penal" de Ferrer, que fue arrestado en abril apenas tres meses después de haber sido excarcelado a raíz de un acuerdo entre La Habana y Washington mediado por el Vaticano.

"La negativa sistemática de las autoridades a emitir una aclaración por escrito a su situación penal constituye una violación notoria del debido proceso y una muestra más de cómo en Cuba se vulneran de manera institucionalizada los derechos más básicos de sus ciudadanos", señala a este respecto.

El Gobierno de Cuba actualizó en julio pasado su lista de personas y entidades a los que acusa de haber cometido o preparado acciones terroristas contra el país, en el que se encuentran históricos opositores en el exilio y hasta 'influencers' acusados de delitos de odio.

La UNPACU aparece, sin ningún tipo de explicación, dentro de "entidades u organizaciones criminales radicadas en Estados Unidos que organizan, financian y ejecutan acciones contra la seguridad del Estado cubano", en el mismo apartado que la Junta Patriótica Cubana.