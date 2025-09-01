Pionyang exalta las tácticas suicidas de sus tropas en Rusia antes del encuentro Kim-Putin

Seúl, 1 sep (EFE).- Corea del Norte glorificó las tácticas suicidas de sus tropas enviadas a combatir contra Ucrania en su televisión estatal, días antes de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, viaje a Pekín para asistir a un desfile militar donde coincidirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras Moscú estudia la posibilidad de una cumbre bilateral.