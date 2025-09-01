Primer ministro armenio se reúne con los líderes azerbaiyano y turco durante la cumbre OCS

Según la nota oficial, durante el encuentro con Aliyev se abordó el proceso de normalización entre los dos países, a raíz del preacuerdo de paz firmado el pasado 8 de agosto en Washington, que busca poner fin a casi cuatro décadas de conflicto.

"Las partes hablaron de la agenda de paz entre Armenia y Azerbaiyán, enfatizando la necesidad de un diálogo constructivo, confianza mutua y estabilidad regional", señala el comunicado.

Pashinián y Aliyev destacaron la "dinámica positiva" de la normalización tras la cita en Washington con mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, y acordaron continuar los contactos.

Un comunicado con idéntico contenido difundió también la Presidencia azerbaiyana.

Se trata del primer encuentro entre los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán tras la firma del histórico documento en Washington, que prevé, entre otras cláusulas, la apertura del "corredor de Trump" en el sur de Armenia para conectar el territorio de Azerbaiyán con su exclave de Najicheván sin violar la soberanía armenia.

Mientras, durante la reunión con el presidente de Turquía, el principal aliado de Azerbaiyán, Pashinián y Erdogan enfatizaron la importancia de "los pasos para el establecimiento de la estabilidad y la paz en la región".

"El primer ministro Pashinián y el presidente Erdogan destacaron la necesidad de mantener un enfoque constructivo para crear un clima de confianza mutua y fomentar la comunicación regional", informó el Gobierno armenio.

Según precisó Ereván, las partes "acordaron continuar el diálogo".