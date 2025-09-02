Catar exige a Israel una respuesta a la propuesta de tregua y pide "no cambiar las reglas"

"No, no tenemos ninguna indicación por el momento (de una respuesta) y creemos que las acciones sobre el terreno hablan más que la falta de palabras al responder a la propuesta", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en una rueda de prensa desde Doha.

El portavoz denunció que en los últimos días se ha visto "una intensificación de las operaciones militares, la ocupación de Gaza y la prohibición de la ayuda, incluso en el formato limitado en el que se dirigía a la ciudad de Gaza".

"Por lo tanto, las acciones sobre el terreno no indican ninguna respuesta positiva ni, en realidad, ninguna respuesta a la propuesta", lamentó Al Ansari.

Sin embargo, defendió que como mediador, Catar mantiene su postura de que "debe haber una respuesta, debe haber un compromiso" por parte de Israel en línea con el proceso en marcha, al tiempo que denunció que lo que el Estado judío no puede hacer es "cambiar las reglas cuando no se ajustan a la narrativa israelí".

Según los mediadores, la propuesta de alto el fuego estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás liberará a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

Durante ese tiempo -de acuerdo con fuentes próximas a las negociaciones- Hamás congelaría sus actividades militares e Israel replegaría sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras se proseguiría con las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.