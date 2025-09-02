Fuerte caída de Nestlé en bolsa tras el inesperado cese de su consejero delegado

Ginebra, 2 sep (EFE).- Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa.