Gobierno de Perú lamenta asesinato en Lima de un funcionario de la Embajada de Indonesia

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano rechazó "este execrable acto" en el que perdió la vida Zetro Leonardo Purba y aseguró que "se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido, a la vez que le ofreció redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones" de la embajada indonesia en Lima.

El canciller peruano, Elmer Schialer, "expresó las más sentidas condolencias a nombre de la presidenta de la República (Dina Boluarte) y el pueblo peruano al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, señor Sugiono".

Así mismo, Schialer se comunicó con el embajador de Indonesia en Perú para ofrecer todo el apoyo necesario, mientras que un funcionario de la Cancillería se trasladó personalmente a la clínica a la que fue llevada la víctima, donde se encontraba el fiscal de turno y agentes de la Policía Nacional.

La víctima fue atacada por presuntos sicarios en la puerta del edificio donde residía, en el distrito limeño de Lince, cuando regresaba en su bicicleta de trabajar en la Embajada, que queda en el vecino distrito de San Isidro.

"Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta un ajuste de cuentas", indicó el comisario de Lince, David Guivar, en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El mismo medio televisivo señaló que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en Perú, con su familia, en el mismo edificio donde este lunes fue asesinado.