Jueza de EE.UU rechaza otro pedido de Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF

Preska resolvió no hacer lugar a una solicitud presentada por Argentina relativa a la entrega de información sobre ciertos activos del país suramericano.

La información sobre esos activos había sido solicitada por los demandantes en el juicio con vistas a ejecutar una millonaria sentencia a su favor, pero Argentina había pedido que el requerimiento de datos se limitara exclusivamente a activos potencialmente ejecutables, solicitud que la jueza Preska rechazó este martes.

La magistrada del Distrito Sur de Nueva York ya había rechazado la semana pasada otra moción presentada por Argentina para que Preska reconsiderara su orden, emitida el pasado 29 de julio, para que el país suramericano entregue comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales argentinos relativas al caso YPF.

Todas estas órdenes se dictaron como parte del denominado 'discovery' (descubrimiento), un procedimiento judicial que implica la presentación de documentación orientada a ejecutar una sentencia a favor de la firma inglesa Burford Capital y de la estadounidense Eton Park en el juicio por la nacionalización de YPF.

En ambas solicitudes ante Preska, Argentina sostuvo que los requerimientos de la jueza resultaban contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina.

Fuentes de la Procuración del Tesoro -cuerpo de abogados del Estado argentino- consideraron este martes que las resoluciones de la jueza "son equivocadas" y señalaron que se evalúan "las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio".

El próximo jueves se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de 'discovery'.

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El pasado 30 de junio, la jueza ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, pero el país suramericano apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska.

Si bien el caso se encuentra en apelación, Preska ha avanzado en las medidas de 'discovery' orientadas a identificar activos argentinos con los que eventualmente ejecutar el pago de la sentencia a los demandantes.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.