La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,86 %

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 1,86 %, hasta las 1.975.729,46 unidades.