La Bolsa de São Paulo cae un 0,67 % atenta a la recta final del juicio contra Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 140.335 puntos, con lo que encadenó su segunda caída tras retroceder un 0,10 % la víspera.

Los operadores de la plaza paulista actuaron con precaución en la jornada por la duda de una sostenibilidad fiscal en países como Francia y el Reino Unido, y por los posibles efectos del juicio contra Bolsonaro, que se encuentra ya en su recta final en la Corte Suprema.

Los agentes financieros temen nuevas represalias contra Brasil por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en caso de una posible condena de su aliado brasileño.

Además de imponer aranceles adicionales del 50 % a productos brasileños, el líder republicano retiró las visas a varios magistrados y encuadró al juez Alexander de Moraes, instructor del caso de Bolsonaro, en la Ley Magnitsky, por supuestamente promover una "caza de brujas" contra el exmandatario.

Los operadores financieros temen que Estados Unidos extienda a otros magistrados de la Corte Suprema la sanción financiera destinada a violadores de los derechos humanos, lo que provocó este martes pérdidas en el sector bancario, uno de los principales valores de la bolsa de São Paulo.

Las acciones preferenciales del Itaú, el mayor banco de Latinoamérica, se depreciaron un 1,70 %; las del mismo tipo de Bradesco retrocedieron un 1,16 % y las ordinarias del Banco de Brasil perdieron un 3,35 % y fueron las segundas más negociadas de la jornada.

Los papeles ordinarios de la empresa productora de etanol Cosan obtuvieron las mayores ganancias (+3,31 %), seguidos de los iguales del fabricante de aviones Embraer (+2,17 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos ordinarios de la cadena de tienda por departamentos Casas Bahía (-6,02 %) y los de la red de tiendas de materiales de construcción DEXCO (-4,34 %).

En el mercado de divisas el real se depreció un 0,67 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,474 reales para la compra y 5,475 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 21.129 millones de reales (unos 3.912 millones de dólares o 3.301 millones de euros), en más de 3,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.