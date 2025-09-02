La familia Trump aumenta su fortuna hasta 6.000 millones tras lanzar una criptomoneda

Hasta ahora, la moneda digital, que cotiza bajo las siglas WLFI, no estaba disponible en el mercado abierto y las personas que invertían en la compañía no podían intercambiar tokens.

Sin embargo, desde ayer WLFI ya puede comprarse y venderse en plataformas como Binance, aunque los tokens de los fundadores y otros miembros del proyecto siguen bloqueados y aún no están a la venta.

Según datos de la página web CoinMarketCap, la cotización se disparó en las plataformas de criptomonedas el lunes por la mañana, y en menos de una hora se intercambiaron unos 1.000 millones de dólares en tokens.

Mientras, este martes la criptomoneda alcanzó una capitalización de 6.000 millones de dólares en su valor más alto, aunque a media jornada caía un 9 %, hasta unos 5.400 millones de dólares.

Trump -nombrado "cofundador emérito" del proyecto- y su familia poseen casi una cuarta parte de la oferta total de WLFI, cofundada por los tres hijos del mandatario.

El ahora presidente anunció la criptomoneda junto a su hijo Donald Trump Jr. en septiembre de 2024, mientras preparaba su campaña electoral.

El WLFI se trata de un token de gobernanza intransferible pensado solo para inversores acogidos a la exención del Reglamento D de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU.

Dicha exención permite a las empresas captar capital sin registrar valores, principalmente ofreciendo valores a inversores acreditados o en pequeñas ofertas privadas.

Un token de gobernanza otorga a su titular la capacidad de participar en los procesos de gobierno de un proyecto cripto. Estos tokens se utilizan para votar propuestas, tomar decisiones e influir en el futuro de un proyecto.

El pasado octubre, la compañía arrancó a medio gas, con unas bajas ventas y fallos técnicos en su página web, donde se describe como "la única plataforma DeFi (acrónimo de finanzas descentralizadas) inspirada en Donald J. Trump".

El presidente lanzó además el pasado enero su propia "criptomoneda meme", bautizada $TRUMP y cuya valoración que alcanzó durante su primer día de cotización los miles de millones de dólares.