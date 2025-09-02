Más de 30.000 muertes en el Mediterráneo diez años después del ahogamiento de Alan Kurdi

Redacción Internacional, 2 sep (EFE).- Diez años después de que el pequeño Alan Kurdi apareciera muerto en una playa de Turquía tras haberse ahogado en el intento de cruzar a Grecia, más de 30.000 migrantes han fallecido o desaparecido en el Mediterráneo, denunció este martes Amnistía Internacional, que consideró que Europa "sigue fallando" a quienes buscan protección.