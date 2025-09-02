México recomienda extremar medidas de prevención ante ciclón Lorena en noroeste del país

En un comunicado, las autoridades mexicanas informaron que Lorena cruzará el viernes la costa oeste de Baja California Sur y, luego de atravesar la península, alcanzará el sábado las costas del estado mexicano de Sonora para empezar a debilitarse gradualmente en tierra.

Aunque, por el momento, también hicieron un llamado a tomar medidas preventivas cerca de las costas de Colima, donde el ciclón está en desarrollo.

Las principales recomendaciones emitidas fueron las de evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua, no transitar cerca de laderas que puedan registrar deslizamientos, retirar de azoteas objetos que los vientos puedan arrastrar y limitar la movilidad ante lluvias intensas.

En tanto, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, Fabián Vázquez Romaña informó que, desde este martes hasta el próximo sábado, “Lorena, actualmente tormenta tropical, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionará lluvias de muy fuertes a torrenciales, con acumulados de 250 a 350 milímetros (mm), en el oeste y noroeste de México”.

También precisó que a las 12:15 hora local (18:15 GMT), la tormenta tropical se ubicó aproximadamente a 360 kilómetros (km) al oeste de Playa Pérula en el estado de Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas (Baja California Sur)

Y registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

Agregó que para el jueves y viernes, conforme al desplazamiento del ciclón hacia la península de Baja California, las lluvias podrían ser de intensas a torrenciales en el sur de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

En cuanto al oleaje, confirmaron la previsión de 4,5 a 6 metros de altura en la costa occidentales de Baja California Sur y con menor intensidad en el golfo de California y los litorales de Sonora y Sinaloa.

La Conagua detalló que mantiene especial vigilancia sobre las presas, ríos y otros cuerpos de agua ubicados en las entidades afectadas, especialmente las que están a más de 90 % de llenado.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado diez tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.