Panamá licita por 9,6 millones de dólares la compra de 60 autobuses para la capital

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Transporte Masivo de Panamá S.A o MiBus abrió a licitación la compra de hasta 60 autobuses medianos a diésel por un monto de 9,6 millones de dólares para fortalecer su flota, que sirve a la capital y el aledaño distrito de San Miguelito.