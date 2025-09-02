Sicarios asesinan en Lima a un funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú

"La Policía Nacional de Perú (PNP) lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la Embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables", indicó en la red social X la Policía.

La PNP también desmintió la versión que circulaba en algunos medios y que señalaba que la persona asesinada era el propio embajador del país asiático en Perú, Ricky Suhendar.

El comisario del distrito de Lince, el comandante de la PNP David Guivar, precisó al canal estatal TV Perú que sicarios dispararon al funcionario en la puerta de su edificio cuando este regresaba de trabajar en su bicicleta.

"Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta un ajuste de cuentas", indicó Guivar.

Agregó que en el lugar de los hechos se encuentra la División de Homicidios de la Policía, donde realizan las diligencias propias para determinar las causas del suceso y la identificación y búsqueda de los sicarios.

El comandante expuso que el funcionario presentaba signos vitales cuando fue llevado a la Clínica Javier Prado, en el distrito residencial de San Isidro, pero al llegar al centro hospitalario confirmaron su deceso.

TV Perú agregó que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en Perú con su familia en el mismo edificio donde este lunes fue asesinado.