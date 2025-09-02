Un juez de EEUU absuelve a Cardi B de una demanda de agresión contra una ex guardaespaldas

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Un juez de California desestimó este martes una demanda civil de agresión contra Cardi B presentada por una ex guardia de seguridad, quien exigía una indemnización de 24 millones de dólares por un altercado en 2018 con la rapera que supuestamente le dejó heridas físicas y secuelas psicológicas.