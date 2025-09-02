Un sismo de magnitud 5 sacude Lima y la región de Ica, en el sur de Perú

Lima, 2 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5 sacudió este martes Lima y la región de Ica, en la costa sur de Perú, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al detallar que el movimiento telúrico se sintió entre leve y moderado.