Una exministra croata es condenada a prisión por malversación de fondos europeos

Zalac, que fue ministra en un Ejecutivo anterior del actual primer ministro, el conservador Andrej Plenković, entre 2016 y 2019, había sido ya condenada en junio pasado a dos años de prisión por malversación de fondos europeos mediante el abuso de poder y autoridad.

El veredicto de hoy fue pronunciado en base a un acuerdo común con la exministra, que admitió ser culpable y devolvió la cantidad entera, unos 10.000 euros, que había gastado de forma ilegal por sus visitas privadas a restaurantes.

La condena de junio se refería al aumento injustificado del valor estimado de un contrato público en 2017, con lo que la exministra había perjudicado el presupuesto de la UE por al menos un millón de euros y las arcas públicas de Croacia en casi 300.000 euros.

También ese veredicto fue fruto de un acuerdo con la fiscalía EPPO, después de que Zalac admitiera su culpabilidad y pagara una indemnización de 200.000 euros por daños y perjuicios.

