Bruselas propone aumentar 161 % los fondos para programa de Justicia en futuro presupuesto

El objetivo es seguir profundizando en ese programa, que ayuda a financiar medidas para impulsar la cooperación judicial entre países o la digitalización de los sistemas judiciales.

"Estoy muy satisfecho del aumento del presupuesto para el programa de Justicia", dijo este miércoles el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, en una rueda de prensa en la que presentó las últimas siete piezas legislativas del próximo presupuesto plurianual, después de que la Comisión desvelara ya el pasado julio el grueso del mismo.

Añadió que "con casi 800 millones de euros de presupuesto propuestos, más del doble que el de ahora", el programa de Justicia "se construirá sobre los logros del actual, que ha aportado un valor añadido único y reforzado el área de justicia de la UE, basada en el Estado de Derecho".

La digitalización será una de las grandes prioridades, para "conectar e intercambiar información" entre las autoridades de los Estados miembros, añadió.

El programa de Justicia, que ha ido ganando importancia en los últimos años, busca seguir promoviendo la independencia e imparcialidad del poder judicial en los Estados miembros.

Bruselas está satisfecha con el resultado del programa de Justicia del período 2021-2027, que considera "clave para garantizar sistemas judiciales eficientes, inclusivos, resilientes y digitalizados en toda Europa, basados en el Estado de Derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza mutua".

En particular, el futuro programa ayudará a reforzar y defender el Estado de Derecho en la UE, mejorando la formación judicial y facilitando la cooperación judicial.

Por ejemplo, contribuirá a mejorar el reconocimiento y la ejecución transfronterizos efectivos de las resoluciones judiciales.

También apoyará las oportunidades de formación para jueces y personal judicial con el fin de mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales transfronterizos y el acceso a la justicia dentro de la Unión, contribuyendo así al crecimiento y la competitividad.

"Los ciudadanos y las empresas europeas se beneficiarán de un espacio europeo de justicia más eficiente, inclusivo, resiliente y digitalizado, basado en el Estado de Derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza mutua", aseguró este miércoles la Comisión en un comunicado.