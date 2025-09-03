Cuba critica el premio otorgado por Polonia a la disidente Berta Soler

“Premiar a quienes subvierten el orden constitucional de Cuba es parte de la agenda corrupta y anticubana del secretario de Estado de EE.UU.", Marco Rubio, afirmó en redes sociales el canciller cubano sin mencionar directamente a Soler.

Rodríguez agregó que “mientras, esos lacayos continúan enriqueciéndose con dinero del contribuyente estadounidense”.

El Ministerio de Exteriores de Polonia reconoció el martes a la opositora cubana con el Premio Solidaridad Lech Walesa, dotado de 1 millón de zlotis polacos (unos 273.400 dólares) y una estatuilla.

El galardón se otorga para “apoyar las acciones de aquellos que, al luchar por la solidaridad y la democracia, cambian el curso de la historia”, explicó el titular polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski.

Soler dijo en declaraciones a EFE que el premio es "el resultado de 22 años de lucha en Cuba por la libertad de todos los presos políticos injustamente encarcelados y por todos los derechos de los cubanos" con las Damas de Blanco.

El movimiento que Soler lidera surgió por iniciativa de un grupo de mujeres, todas ellas familiares de los 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 a elevadas condenas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra.

A partir de entonces, las esposas, madres y otros familiares de aquellos presos se identificaron por ir siempre vestidas de blanco y, tras asistir a misa en un templo católico, comenzaron a realizar marchas dominicales para pedir su liberación y se convirtieron en un símbolo de disidencia.

En 2005, las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.