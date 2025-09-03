El ataque israelí sobre los cascos azules en el Líbano no ha afectado al sector español

FINUL denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de "uno de los ataques más graves" contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

El área del ataque -según pudo corroborar EFE -está ubicada al sureste de la aldea de Marwahin en el sur del país y muy cerca de la Línea Azul- que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva- y bajo vigilancia de tropas ghanesas parte de la misión de paz de la ONU.

La fuerza internacional advirtió este miércoles en un comunicado que "cualquier acción que ponga en peligro al personal de mantenimiento de la paz de la ONU y sus activos, así como cualquier interferencia con las tareas que les han sido encomendadas, es inaceptable y constituye una grave violación de la Resolución 1701 y del derecho internacional".

Esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, estipulando la retirada israelí del país árabe, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es responsabilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz que desempeña las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad" de la ONU, añadió el comunicado de la FINUL.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misión de la ONU, creada en 1978 e integrada por más de 10.000 soldados desplegados en el sur del Líbano, y fue renovada a finales de agosto pasado apenas nueve meses después de la última guerra entre Líbano e Israel, mientras continúan los ataques contra la zona y en pleno proceso para desarmar Hizbulá.