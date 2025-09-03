El euro se mantiene algo por debajo de 1,17 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1672 dólares, frente a los 1,1670 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1653 dólares.

La entrada de pedidos a las fábricas de EE.UU. bajaron en julio un 1,3 % respecto al mes anterior, cifras que no sorprendieron.

La actividad en el sector servicios de la zona del euro empeoró en agosto más de lo previsto, aunque todavía está en expansión, y los precios de producción subieron más de lo esperado en la región.

Este repunte de los precios es un argumento más para que el BCE mantenga sus tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1610 y 1,1680 dólares.