El ministro de Exteriores húngaro pide en Pekín que la UE no trate a China como un "rival"

Szijjártó anunció en redes sociales su reunión de este miércoles con su homólogo chino, Wang Yi, y celebró que las relaciones bilaterales pasen por su mejor momento, tanto en términos económicos como diplomáticos.

Szijjártó y el primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, fueron los únicos representantes de la UE en el encuentro de Pekín, al que asistieron también el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El jefe de la diplomacia húngara afirmó que la UE se equivoca al etiquetar a Pekín como un "rival sistémico" y que la cooperación con China ofrece "grandes beneficios y oportunidades" para Europa.

El ministro húngaro sostuvo que Estados Unidos y China son los dos socios extracomunitarios clave para Hungría y pidió que Washington y Pekín trabajen juntos, porque "la economía global no puede prosperar con la confrontación".

En sus mensajes en la red social X, Szijjártó advirtió que las tensiones globales empujan al mundo "hacia la confrontación por bloques", algo contrario a los intereses húngaros.

El Gobierno ultranacionalista de Hungría que encabeza Viktor Orbán es, junto al de la Eslovaquia de Fico, el más cercano a las posiciones de Rusia en la UE.

Las palabras de Szijjártó contrastan con las de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien dijo que las imágenes de Xi, Putin, y Kim Jong-un juntos este miércoles en Pekín suponen "un desafío directo" al sistema internacional basado en normas.