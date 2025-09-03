Instituto Postal Dominicano suspende envío de paquetes a EE.UU por nuevos aranceles

La medida fue tomada "hasta tanto se definan y comuniquen los protocolos oficiales para la aplicación de los aranceles", precisó el Inposdom en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

República Dominicana se suma así a una veintena de países que han suspendido los envíos de paquetes con mercancía valorada en 800 dólares o menos, a raíz de la eliminación desde el pasado 29 de agosto de la exención arancelaria estadounidense que regía desde hace casi un siglo sobre estas.

La medida que ha provocado la disrupción y suspensión parcial de envíos de paquetería en países de todo el mundo y promete golpear con fuerza al comercio electrónico transnacional.

Las mercancías valoradas en 800 dólares o menos estarán sujetas a dos tipos de tarificación arancelaria distintos, según lo estipulado en la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump en julio.

Por un lado, estos envíos podrán estar sujetos a aranceles de entre el 10 % y el 50 %, de acuerdo con el gravamen que el que el Gobierno Trump haya otorgado al país del que proceda el paquete.

A su vez, solo durante los seis primeros meses, estará también en vigor un sistema de tarificación alternativo que aplicará el gravamen en función de las escalas arancelarias de los países; 80 dólares para envíos desde países con aranceles de menos del 16 %, 160 dólares para países con gravámenes de entre el 16 % y el 25 % y 200 dólares para los que procedan de estados que carguen con impuestos aduaneros superiores al 25 %.