Italia condena el ataque con drones israelíes cerca de la misión de la ONU para el Líbano

"Condenamos los ataques contra la misión de la FINUL, que trabaja para garantizar la seguridad y la estabilidad del Líbano", escribió Tajani en la red social X tras reunirse en Roma con Massad Boulos, asesor para África del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Trabajamos con EE.UU. por la estabilidad del Mediterráneo y Oriente Medio, empezando por Libia. Queremos consolidar la cooperación con los países de origen y tránsito del norte de África, el Sahel y el Cuerno de África para combatir la migración irregular y los traficantes de seres humanos", añadió.

La FINUL denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de "uno de los ataques más graves" contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

La fuerza internacional afirmó que "una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU", indicando que "los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul", que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.

El personal de la fuerza de paz de la ONU trabajaba "para despejar los bloqueos que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU cerca de la Línea Azul" cuando ocurrió el ataque, que se produjo pese a que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían sido informadas con antelación sobre las labores de limpieza de carreteras de la FINUL en la zona".