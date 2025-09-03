Italia considera ataque israelí a la misión de la ONU en Líbano una "decisión deliberada"

"La diferencia con los episodios pasados es que este hecho, que ha afectado a la FINUL y también a nuestro contingente, no es un error, no algo que ha ocurrido independientemente de la voluntad de las Fuerzas de Defensa de Israel, sino, según ha comunicado la FINUL, una decisión deliberada", declaró al diario 'Il Foglio' .

Crosetto explicó que la decisión de lanzar cuatro granadas "es tan precisa por su parte, como incomprensible e inaceptable por la nuestra" y adelantó que expresará a su homólogo israelí "con toda la fuerza posible" el rechazo de Italia a lo ocurrido.

También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó el ataque contra la misión de la FINUL, "que trabaja para garantizar la seguridad y la estabilidad del Líbano".

La FINUL denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de "uno de los ataques más graves" contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

La fuerza internacional afirmó que "una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU", indicando que "los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul", que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.

El personal de la fuerza de paz de la ONU trabajaba "para despejar los bloqueos que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU cerca de la Línea Azul" cuando ocurrió el ataque, que se produjo pese a que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían sido informadas con antelación sobre las labores de limpieza de carreteras de la FINUL en la zona".