La Bolsa de México pierde un 0,16 % en jornada con ganancias generalizadas a nivel global

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. Las ganancias se deben al optimismo de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés en su próxima junta", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Apuntó que en los mercados de Estados Unidos, la excepción fue el Dow Jones que mostró una caída de 0,05 %.

En México, precisó Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la sesión con una pérdida de 0,16 % luego de dos sesiones de ganancias".

Precisó que durante la sesión el índice mexicano tocó un máximo histórico de 60.120,44 puntos, pero finalmente cerró a la baja.

Al interior del índice, expuso la experta, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Carso (-2,71 %), Arca Continental (-0,92 %), Cemex (-0,17 %), Genomma Lab (-2,65 %) y Alfa (-0,29 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el retroceso de este día, el índice mexicano acumula un +20,5 % en lo que va del 2025.

"El índice mexicano cayó y dejó atrás el tono positivo de las últimas jornadas. A nivel empresarial, 19 de las 36 principales emisoras registraron pérdidas", indicó el experto.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 18,72 unidades por billete verde, misma cifra que en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 223,3 millones de títulos por un importe de 17.087 millones de pesos (unos 913,2 millones de dólares).

De las 672 firmas que cotizaron en la jornada, 335 terminaron con sus precios al alza, 319 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las mineras Fresnillo (FRES), con el 21,21 %, e Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 9,62 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 8,07 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el -4,44 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el -3,83 %, y de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el -3,23 %.