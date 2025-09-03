La India espera concluir un acuerdo comercial con EE.UU. en noviembre pese a tensiones

"Hemos tenido un pequeño problema geopolítico que ha superado las cuestiones comerciales en nuestras negociaciones con Estados Unidos. Esperamos que la situación se normalice pronto y que podamos concluir un acuerdo comercial bilateral para el otoño, alrededor del mes de noviembre", dijo Goyal en un evento en la ciudad de Bombay.

Goyal había adelantado ayer que la India y Estados Unidos siguen dialogando para alcanzar su ansiado acuerdo comercial bilateral, pese a las medidas arancelarias punitivas impuestas en agosto por Washington a Nueva Delhi, justificadas por la compra india de petróleo ruso.

En total, los gravámenes estadounidenses a los productos indios se elevan ahora al 50 %.

Esta decisión llevó a un enfriamiento en las relaciones comerciales de la India y EE.UU., pese a que Washington es el mayor socio comercial de Nueva Delhi en la actualidad.

En los últimos días, los cruces de dardos entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, han sido continuos, con el mandatario norteamericano asegurando que la India le ofreció reducir a cero sus aranceles para productos estadounidenses, pero que lo hizo "demasiado tarde".

Por su parte, Modi, destacó ayer el crecimiento de la economía india en el primer trimestre del actual año fiscal -cuando el producto interior bruto de este país creció un 7,8 %- en un contexto marcado por el "egoísmo económico", en una clara alusión a la política comercial de Trump.

Paralelamente, Nueva Delhi ha explorado en las última semanas nuevas alianzas comerciales con Rusia, China y otros países; y funcionarios gubernamentales han insistido en que seguirá buscando entendimientos en esta materia con la Unión Europea (UE), Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia u Omán.