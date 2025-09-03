La India pide el apoyo de Alemania para acelerar los acuerdos comerciales con la UE

Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, pidió este miércoles a su homólogo germano, Johann Wadephul, el apoyo de Alemania para acelerar las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, en un intento por forjar alianzas comerciales más fuertes para contrarrestar la presión de los aranceles de Estados Unidos