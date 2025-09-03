Las acciones de Alphabet suben más de un 7 % después de que Google evitara su división

Nueva York, 3 sep (EFE).- Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, subían este miércoles un 7,25 % en la apertura de la bolsa de Wall Street, después de que el gigante tecnológico se librara en la víspera de severas sanciones antimonopolio y pudiera así conservar su navegador de internet Chrome.