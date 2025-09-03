México asegura que cooperación en seguridad con EE.UU. dará "más y mejores resultados"

"Vamos a ver más y mejores resultados", aseguró De la Fuente en una rueda de prensa celebrada conjuntamente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El canciller mexicano defendió que estas operaciones van a beneficiar a ambos pueblos y que la reunión celebrada hoy entre Rubio y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que también estuvo De la Fuente, ha servido "para marcar un ruta más definida" en materia de cooperación en la lucha contra el narco.

El máximo responsable de la diplomacia mexicana se mostró a su vez seguro de que estos grupos de alto nivel recién establecidos podrán informar de avances "en los próximos meses".

Por su parte, Rubio afirmó que las operaciones conjuntas contra el narcotráfico "siempre han existido" pero que ahora hay más recursos disponibles por ambas partes para "ampliar esa cooperación" hacia algo "más estructurado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el secretario de Estado, se trata de sistematizar esa cooperación y "de celebrar reuniones de manera regular".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rubio también destacó la importancia de realizar, por ejemplo, entrenamientos conjuntos de las fuerzas de seguridad de ambos países para poder compartir conocimientos y experiencia.

México y Estados Unidos subrayaron que su marco de cooperación se basa "en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua".

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha venido destacando estos cuatro principios acordados en febrero, después de que este verano el presidente estadounidense, Donald Trump, diera orden al ejército de combatir a grupos vinculados al narcotráfico, desatando especulaciones sobre posibles intervenciones militares en suelo mexicano.

La visita de Rubio se produce en plena ofensiva de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional, lo que ha supuesto el despliegue de un continente militar en el Caribe que este martes destruyó una embarcación que, según EE.UU., pertenecía al Tren de Aragua y había partido de Venezuela con drogas a bordo.

Todo esto ha desatado la condena de las autoridades venezolanas, que han acusado a Washington de querer forzar con este operativo el derrocamiento del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.